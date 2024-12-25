На Виноградаре в Киеве полностью расчистили озеро Синее

В то же время, специалисты отмечают, что полноценное восстановление водоема будет длиться минимум два года.

Источник фото: Александр Возный

На Виноградаре закончили работы по очищению дна озера Синее. Также были сформированы два соединительных пролива.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

В настоящее время продолжаются работы по берегоукреплению. По словам специалистов, наполнение водой происходит даже в больших объемах, чем ожидалось. В то же время, они отмечают, что полноценное восстановление водоема будет длиться минимум два года.

Вопросом благоустройства территории планируется заниматься уже после завершения военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.