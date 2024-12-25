На Виноградаре в Киеве полностью расчистили озеро Синее

На Виноградаре закончили работы по очищению дна озера Синее. Также были сформированы два соединительных пролива.
Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
В настоящее время продолжаются работы по берегоукреплению. По словам специалистов, наполнение водой происходит даже в больших объемах, чем ожидалось. В то же время, они отмечают, что полноценное восстановление водоема будет длиться минимум два года.
Вопросом благоустройства территории планируется заниматься уже после завершения военного положения.
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