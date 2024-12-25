В Одессе задержан мужчина, который напал на военного с ножом

Пострадавший получил ножевые ранения живота, шеи и руки.

В Одессе полицейские задержали злоумышленника, совершившего разбойное нападение на военнослужащего. Пострадавший получил ножевые ранения живота, шеи и руки. Об этом сообщает полиция региона.

Указано, что к правоохранителям по факту инцидента обратились медики после того, как скорая доставила в больницу 36-летнего военного с проникающим ранением брюшной полости, колото-резаной раной шеи и резаной раной руки.

Правоохранители начали уголовное производство и выяснили, что на военного напал 35-летний не местный мужчина, уже имеющий ряд судимостей и последнее наказание отбыл в сентябре этого года.

«Событие произошло около 23 часов в одном из скверов Приморского района. Злоумышленник подбежал к прохожему и вырвал у него из рук мобильный телефон. Потерпевший пытался забрать гаджет, но получил от нападающего несколько ударов ножом. Когда раненый мужчина упал, правонарушитель забрал у него еще и рюкзак с личными вещами и скрылся», - говорится в сообщении.

Скорую пострадавшему вызвали прохожие.

На следующий день правоохранители задержали нападающего на одной из улиц города и изъяли у него мобильный телефон потерпевшего, а впоследствии нашли нож и похищенный рюкзак.

Мужчине объявили подозрение в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению, а также с причинением тяжких телесных повреждений, то есть разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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