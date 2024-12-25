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Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

08:50, 25 декабря 2024
Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.
Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд
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Определяющими для разрешения публично-правового спора относительно того, есть ли у мужчины право на отсрочку от призыва на военную службу, учитывая, что у него на иждивении находится трое детей и то обстоятельство, что его семья многодетна, является установление факта пребывания на содержании военнообязанных троих и более детей в возрасте до 18 лет. И только при указанных обстоятельствах лицо может реализовать свое право на получение отсрочки от призыва. Соответствующую позицию высказал 7 ноября 2024 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №340/2502/23.

Обстоятельства дела

Истец получил повестку с требованием явиться в ТЦК, а после адвокатского запроса с просьбой предоставить информацию о возможности предоставления отсрочки получил отказ.

Мужчина указывал, что является многодетным отцом троих детей. Он обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить решение ТЦК об отсутствии у него обстоятельств, дающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и предоставить отсрочку на основании абзаца 4 ч. 1 статьи 23 Закона от 21 октября 1993 г. № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, отметив, что у истца нет оснований для отсрочки из-за отсутствия трех несовершеннолетних детей.

В кассационной жалобе истец настаивал в том, что обязанность, возложенная на его, согласно положениям статей 198, 199 Семейного кодекса Украины, относительно содержания дочери, достигшей 18 лет в связи с продолжением ею обучения, и наличие еще двоих детей младше 18 лет, предоставляют ему право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение судов предыдущих инстанций – в силе.

Оценка Верховного Суда

Определяющим для решения этого публично-правового спора было установление факта пребывания на содержании военнообязанного трех и более детей в возрасте до 18 лет, и только при указанных обстоятельствах лицо может реализовать свое право на получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Согласно обстоятельствам этого дела, истец имеет только двоих детей младше 18 лет. Наличие у семьи истца статуса многодетной и содержание истцом троих детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на основании абзаца 4 ч. 1 статьи 23 Закона №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации», при отсутствии установленного факта содержания им именно троих и более детей в возрасте до 18 лет. А такие обоснования кассационной жалобы свидетельствуют об ошибочной трактовке норм права, регулирующих спорные правоотношения, указал Верховный Суд.

Также по этому делу Верховный Суд указал, что нельзя отождествлять адвокатский запрос в ТЦК о предоставлении информации о возможности получения отсрочки от призыва с обращением военнообязанного для принятия решения об отсрочке.

Учитывая правовую природу «адвокатского запроса», и ввиду поднятых вопросов в адвокатском запросе, он не является обращением военнообязанного по решению вопроса о предоставлении отсрочки от призыва.

Автор: Наталя Мамченко

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