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Верховний Суд підтримав штраф за реалізацію пального без реєстрації відповідних заявок на поповнення обсягу залишку пального

09:50, 25 грудня 2024
Перевірка підтвердила факт перевищення реалізованого обсягу пального над заявленими для поповнення залишками в Системі електронного адміністрування реалізації пального.
Верховний Суд підтримав штраф за реалізацію пального без реєстрації відповідних заявок на поповнення обсягу залишку пального
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Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих податкових повідомлень-рішень, якими позивачу збільшено суму грошового зобов`язання та застосовані штрафні (фінансові) санкції за платежем «пальне». 

Перевіркою обґрунтовано встановлено перевищення обсягів реалізованого пального над обсягами, обчисленими відповідно до пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України, без реєстрації відповідних заявок на поповнення обсягу залишку пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального. Станом на дату складання акта перевірки платник не скористався правом у межах 365 днів зареєструвати коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального.

Судами встановлено, що жодних документів, які підтверджували б доводи позивача щодо суті виявлених порушень та спростовували висновки податкового органу, ні до перевірки, ні до суду, ні експерту на дослідження стороною позивача надані не були. Так само як не були надані документи під час нового розгляду справи на виконання вимог Верховного Суду зазначених у постанові від 08.11.2021, якою ця справа спрямовувалась на новий розгляд. 

На численні запити щодо надання документів, вручені позивачеві під час перевірки, останнім надано лише частину з них на перший запит контролюючого органу, в той час як інших документів позивачем не надано, повідомлено про можливість з ними ознайомитися, однак так і не забезпечено доступ посадових осіб відповідача до всіх документів, у тому числі і до електронних даних.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 16.12.2024 у справі № 640/21601/19 касаційну скаргу Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС задоволено.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.06.2022 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.04.2023 скасовано. Прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог позивача про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень відмовлено.

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