Зливала фото та відео з наслідками обстрілів — мешканку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду

Суд визнав 52-річну мешканку Миколаєва винною у державній зраді.

У Миколаєві судили 52-річну жінку за державну зраду. Їй призначили 15 років ув’язнення, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що у липні 2023 року жінка, яка підтримувала проросійські погляди, передала через закритий чат-бот у Telegram фотографії наслідків ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Миколаєва.

Надані матеріали використав проросійський блогер під псевдонімом «Лохматий» у сюжетах пропагандистського медіа «РИА Новости».

На момент вироку зловмисниця перебувала під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.