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На підприємствах зʼявляться інспектори, які будуть слідкувати за дотриманням військового обліку

08:10, 25 грудня 2024
В Генштабі вважають, що професійні інспектори з військового обліку покращать мобілізацію на підприємствах.
На підприємствах зʼявляться інспектори, які будуть слідкувати за дотриманням військового обліку
Фото: Shutterstock
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Головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка повідомив, що Національне агентство кваліфікацій зареєстровало професійний стандарт «Інспектор з військового обліку». Цим документом керуватимуться усі підприємства України, де планують взяти на роботу фахівця на таку посаду, пише АрміяInform.

Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства, в Україні на кожному підприємстві має вестись військовий облік. Наразі, в Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді. Введений стандарт, як документ, буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік.

За словами Дудки, професійний стандарт «Інспектор з військового обліку», який було зареєстровано 19 грудня, є документом національного масштабу:

«Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця - інспектора з військового обліку - ознайомившись з цим а, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання», - сказав Дудка.

Він зауважив, що до широкомасштабного вторгнення на військовий облік не звертали такої уваги, як нині.

«Зараз, коли на порядку денному є питання мобілізації, питання наявності особового складу, держава серйозно почала задумуватись над цим, а справжніх фахівців з цього питання немає. Згаданий стандарт впорядковує ці питання, як для роботодавців, які винаймають цих спеціалістів, так і для звичайних громадян, військовозобов’язаних, які працюють на всіх підприємствах нашої країни», - відповів Дудка.

Полковник розповів, що тепер фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку. А також, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП. Цей стандарт є путівником для всіх людей, які станом на зараз знають занадто мало для того, щоб остаточно зняти мобілізаційні питання в нашій державі:

«Перше, що мають зробити підприємства, які ознайомляться з цим стандартом - направити свого спеціаліста на навчання. Зараз близько двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де в тій чи іншій мірі навчають цієї науки. І після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту,» - підкреслив Дудка.

Він вважає, що після цього якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться

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ЗСУ військовослужбовці мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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