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Украина передаст партнерам разведданные о крушении азербайджанского самолета, — Зеленский

20:43, 28 декабря 2024
Президент поручил разведке поделиться данными о крушении AZAL.
Украина передаст партнерам разведданные о крушении азербайджанского самолета, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил передать партнерам информацию разведки о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний».

Также Глава государства призвал давить на Россию для прекращения лжи об этой катастрофе.

«Не сомневаюсь, что можно установить полную правду о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» и что России не удастся ничего скрыть. Сейчас уже привлечены партнеры, которым может доверять, прежде всего, Азербайджан.

Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну – давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе – такая же ложь, как была и об MH-17, о сбитом над Донетчиной боинге.

В разговоре с президентом Алиевым мы отметили героизм экипажа, вытащившего самолет на территорию Казахстана и спасшего 29 человек. Но, к сожалению, много погибших, и за все это должна быть ответственность – ответственность именно ударивших по самолету и кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью.

Заслушал сегодня доклад разведки относительно случившегося и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам», – отметил Глава государства.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

Добавим, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу под Актау.

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президент Владимир Зеленский

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