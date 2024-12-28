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Украина готова к прекращению транзита российского газа — министр энергетики Галущенко

20:25, 28 декабря 2024
Украина выполнила все необходимые приготовления для обеспечения стабильного газоснабжения потребителей в условиях полной остановки транзита российского газа.
Украина готова к прекращению транзита российского газа — министр энергетики Галущенко
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Как сообщалось, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита российского газа.

«Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям», - отметил Галущенко в эфире телемарафона.

Он добавил, что в вопросах транзита газа позиция Украины была открыта и последовательна.

«О том, что транзит останавливается с 1 января 2025 г., мы постоянно коммуникировали. Поэтому у нас позиция не изменилась, мы готовились к окончанию транзита», – сказал глава Минэнерго.

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газ

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