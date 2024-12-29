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На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что «будет обузой для ВСУ» — что решил суд

07:55, 29 декабря 2024
Мужчина пояснил, что ему уже 50 лет, он полностью не видит на один глаз, в армии никогда не служил и воспитывает внуков.
На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что «будет обузой для ВСУ» — что решил суд
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В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за своего возраста. Приговор по делу №530/1161/24 вынес Зиньковский районный суд Полтавской области, передает ТСН.

В материалах дела указывается, что в марте 2024 мужчину признали годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Полтавщины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что ему уже 50 лет, он полностью не видит на один глаз, в армии никогда не служил и воспитывает внуков. Житель Полтавщины добавил, что из-за своего состояния будет только обузой для ВСУ.

Суд проанализировал материалы суда и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

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