Как посчитать страховой стаж и размер пособия по временной нетрудоспособности

Страховой стаж исчисляется месяцами.

В Главном управлении ПФУ в Тернопольской области рассказали, как сосчитать страховой стаж и размер пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно статье 14 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности работников, внесенных в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», а за периоды до 1 июля 2000 года – в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством.

К страховому стажу приравнивается трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта) до вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными захоронением», а также периоды, начиная с 1 января 2016 года, в течение которых лицо не подлежало страхованию согласно этому Закону, но ею или работодателем за нее уплачен единый взнос в соответствии с Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Страховой стаж исчисляется месяцами.

В соответствии со статьей 17 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

1) 50 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;

2) 60 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;

3) 70 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

4) 100 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Кроме того, 100 процентов средней заработной платы (дохода) также выплачивается застрахованным лицам, имеющим определенные льготы (например, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; одному из родителей или лицу, их заменяющему и ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы; ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины; лицам отнесенным к жертвам нацистских преследований; донорам, имеющим право на льготу; лицам реабилитированным в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Застрахованные лица, страховой стаж которых за последние 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее шести месяцев, имеют право на оплату дней временной нетрудоспособности в размере, определяемом исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчислен из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Необходимо знать, что пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, также оплачивается во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске.

Отдельные правила действуют также для работников или гиг-специалистов, являющихся резидентами Дія.Сіті. Для них размер больничных зависит от суммы заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

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