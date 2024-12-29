Практика судов
  1. В Украине

Как посчитать страховой стаж и размер пособия по временной нетрудоспособности

07:36, 29 декабря 2024
Страховой стаж исчисляется месяцами.
Как посчитать страховой стаж и размер пособия по временной нетрудоспособности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ПФУ в Тернопольской области рассказали, как сосчитать страховой стаж и размер пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно статье 14 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности работников, внесенных в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», а за периоды до 1 июля 2000 года – в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством.

К страховому стажу приравнивается трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта) до вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными захоронением», а также периоды, начиная с 1 января 2016 года, в течение которых лицо не подлежало страхованию согласно этому Закону, но ею или работодателем за нее уплачен единый взнос в соответствии с Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Страховой стаж исчисляется месяцами.

В соответствии со статьей 17 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

1) 50 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;

2) 60 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;

3) 70 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

4) 100 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Кроме того, 100 процентов средней заработной платы (дохода) также выплачивается застрахованным лицам, имеющим определенные льготы (например, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; одному из родителей или лицу, их заменяющему и ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы; ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины; лицам отнесенным к жертвам нацистских преследований; донорам, имеющим право на льготу; лицам реабилитированным в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Застрахованные лица, страховой стаж которых за последние 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее шести месяцев, имеют право на оплату дней временной нетрудоспособности в размере, определяемом исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчислен из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Необходимо знать, что пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, также оплачивается во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске.

Отдельные правила действуют также для работников или гиг-специалистов, являющихся резидентами Дія.Сіті. Для них размер больничных зависит от суммы заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Южненский на Южный, Калининский на Калиновский, Краснолуцкий на Хрустальный – какие суды в Украине будут переименованы

В Украине переименуют ряд местных судов в рамках декоммунизации – как они будут называться.

Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Депутаты предлагают создать Киберсилы ВСУ, которые смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством Президента как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на обучение

Как ранее объяснял соавтор законопроекта, речь идет о выезде на обучение в зарубежные вузы мужчин до 25 лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду