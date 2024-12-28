Минздрав не будет восстанавливать аттестацию медработников до завершения военного положения

Концепция аттестации претерпевает трансформацию в контексте внедрения самоуправления в сфере здравоохранения.

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В Министерстве здравоохранения решили не возобновлять проведение аттестации для работников медицинской отрасли до завершения действия военного положения. Решение было принято 26 декабря во время заседания коллегии, передает Минздрав.

В ведомстве отметили, что решили реформировать процесс аттестации медработников с учетом внедрения самоуправления в сфере здравоохранения.

Речь идет о законопроекте №10372, согласно которому задачи обеспечения качества непрерывного развития медиков от органов государственной власти передадут работникам медицинской отрасли в составе самоуправляющихся организаций.

Также коллегия Минздрава сочла необходимым разработать и утвердить требования к профессиональному развитию и критериям начисления баллов для всех работников сферы здравоохранения.

«Соответствующий проект приказа, которым предлагается утвердить порядок аттестации работников сферы здравоохранения, будет доработан с учетом решения коллегии», - отметили в министерстве.

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