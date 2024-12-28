МОЗ не відновлюватиме атестацію медпрацівників до завершення воєнного стану

Концепція атестації зазнає трансформації у контексті запровадження самоврядування у сфері охорони здоровʼя.

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У Міністерстві охорони здоров'я вирішили не відновлювати проведення атестації для працівників медичної галузі до завершення дії воєнного стану. Рішення ухвалили 26 грудня під час засідання колегії, передає МОЗ.

У відомстві зазначили, що вирішили реформувати процес атестації медпрацівників з урахуванням впровадження самоврядування у сфері охорони здоров'я.

Йдеться про законопроєкт №10372, відповідно до якого завдання забезпечення якості безперервного розвитку медиків від органів державної влади передадуть працівникам медичної галузі у складі самоврядних організацій.

Також колегія МОЗ визнала за необхідне розробити та затвердити вимоги до професійного розвитку та критеріїв нарахування балів для всіх працівників сфери охорони здоров'я.

«Відповідний проєкт наказу, яким пропонується затвердити порядок атестації працівників сфери охорони здоровʼя, буде доопрацьовано з урахуванням рішення колегії», – зазначили у міністерстві.

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