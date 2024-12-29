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На Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, бо «буде тягарем для ЗСУ» — що вирішив суд

07:55, 29 грудня 2024
Чоловік пояснив, що йому вже 50 років, він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків.
На Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, бо «буде тягарем для ЗСУ» — що вирішив суд
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На Полтавщині до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через свій вік. Вирок у справі № 530/1161/24 виніс Зіньківський районний суд Полтавської області, передає ТСН.

У матеріалах справи вказується, що у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Полтавщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що йому вже 50 років, він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків. Житель Полтавщини додав, що через свій стан буде лише тягарем для ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

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