Україна готова до припинення транзиту російського газу — міністр енергетики Галущенко

Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського газу.

Як повідомлялося, Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - зазначив Галущенко в ефірі телемаратону.

Він додав, що у питаннях транзиту газу позиція України була відкрита і послідовна.

«Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав очільник Міненерго.

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