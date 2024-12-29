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Может ли работодатель обратиться в ПФ за проведением проверки больничного — разъяснение

20:39, 29 декабря 2024
Обращение для инициирования проверки больничного подается в письменном виде.
Может ли работодатель обратиться в ПФ за проведением проверки больничного — разъяснение
Фото: rayon.in.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, может ли работодатель обратиться в ПФ за проведением проверки обоснованности выдачи больничного.

В случае сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь (работодатель) может обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. Это предусмотрено требованиями п. 4 ст. 5 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Обращение для инициирования проверки подается в письменном виде.

Проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа ПФУ и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Пенсионного фонда Украины.

Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2023 № 185.

Кроме обращения работодателя, основаниями для принятия территориальным органом Пенсионного фонда Украины решения о проведении проверки листков нетрудоспособности также:

– выявление несоответствий путем проведения риск-ориентированного мониторинга электронного реестра листков нетрудоспособности с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы Пенсионного фонда Украины;

– сообщение от Национальной службы здоровья Украины о выявлении несоответствий и/или предостережений к данным, содержащимся в медицинском заключении по результатам осуществления мер по верификации данных в электронной системе здравоохранения;

– обращение застрахованного лица об обоснованности выданного ему листка нетрудоспособности;

– запросы правоохранительных органов и решение суда.

Результаты проверки листка нетрудоспособности указываются уполномоченным должностным лицом территориального органа Пенсионного фонда Украины в справке о проверке обоснованности выдачи и продлении листков нетрудоспособности. Такая справка направляется субъекту обращения и непосредственно руководителю (уполномоченному лицу) субъекта хозяйствования заказным письмом с уведомлением о вручении и/или посредством электронной связи (в частности через электронный кабинет или другую информационную систему, пользователями которой является соответствующий территориальный орган Пенсионного) фонда Украины и субъекта хозяйствования) в течение трех рабочих дней с даты формирования справки.

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Пенсионный фонд больничные

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