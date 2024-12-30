Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте напомнили порядок предоставления сведений о нахождении в процедуре банкротства

07:54, 30 декабря 2024
Украинцам напомнили требования к запросам о предоставлении сведений о нахождении в процедуре банкротства в форме информационного письма.
В Минюсте напомнили порядок предоставления сведений о нахождении в процедуре банкротства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило порядок предоставления сведений о нахождении в процедуре банкротства (неплатежеспособности).

До відновлення роботи онлайн сервісу з надання відомостей з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) надаватимуться у формі інформаційних листів міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, за відповідним запитом (письмовим або електронним).

Вимоги до запитів про надання відомостей про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) у формі інформаційного листа:

у запиті вказуються такі параметри:

інформація про запитувача:

- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

- повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) / місця проживання (перебування) (для фізичних осіб);

інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:

- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

- повна адреса місцезнаходження;

у запиті вказуються підстави для отримання відомостей та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей;

Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення запиту засобами електронної пошти).

Інформаційний лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надається за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.

Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні