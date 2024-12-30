Украинцам напомнили, как восстановить водительское удостоверение после лишения права управления

Чтобы вернуть водительский документ, нужно сделать три шага.

Главный сервисный центр МВД сообщил, как восстановить право вождения.

Украинцам напомнили, что употреблять алкоголь за рулем опасно! Таких водителей ждет лишение права управления транспортным средством по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Чтобы вернуть водительский документ нужно:

- пройти внеочередное медицинский осмотр;

- сдать теоретический и практический экзамены в Сервисном Центре МВД

«Если же у человека было двухлетнее водительское удостоверение, то для восстановления права управления необходимо повторно пройти обучение в автошколе по теоретической и практической части», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.