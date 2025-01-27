Игорь Самсин призвал не допустить заведомо безосновательного преследования судьи Анатолия Ивченко за вынесение судебного решения

Судья ВСУ в отставке, экс-глава ВККС, д.ю.н., профессор Игорь Самсин: Конституционный Суд неоднократно указывал на недопустимость оценки со стороны прокурора и органа досудебного расследования законности судебных решений.

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Суддя Верховного Суду України у відставці, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2010-2014), доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова Ігор Самсін підтримав позицію судді КСУ у відставці Івана Домбровського у захисті Конституції України.

Ігор Самсін закликав юридичну спільноту не допустити завідомо безпідставного переслідування судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка за винесення судового рішення.

«Навіть, якби рішення судді було скасованим, до 2020 року можна було вести мову про існування складу кримінального правопорушення, визначеного ч.1 ст.375 КК України.

Рішенням Конституційного Суду України 7-р 2020 від 11.06.2020 цю норму визнано неконституційною.

За Конституцією України виключно суд у передбаченому процесуальному порядку оцінює законність судового акту», - зазначив Ігор Самсін.

Рішення судді Івченка залишено без змін постановою КАГС від 3.12.2012 та постановою ВГСУ від 21.01.2013, і набуло статусу остаточного.

Конституційний Суд неодноразово вказував на недопустимість оцінки прокурором та органом досудового розслідування законності судових рішень.

Намагання взяти під варту суддю через 12 років після залишення в силі його судових рішень шокує своїм правовим нігілізмом, додав Ігор Самсін.

У подібній ситуації щодо переслідування судді у Грузії, Європейський суд з прав людини у справі «Геленідзе проти Грузії» (#72916/10, параграфи 33, 34) вказав на недопустимість таких дій щодо судді.

«Наявність такого переслідування саме собою загрожує незалежності судової влади, адже відкриває шлях до подібного переслідування будь-якого судді.

Закликаю суддів, адвокатів, правників, наукову юридичну спільноту та небайдужих громадян захистити основну гарантію суду - його незалежність!» - зазначив Ігор Самсін.

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