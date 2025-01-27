Украинцы потратили более 125 млрд гривен на новые легковушку, превысив прошлогоднюю сумму на 18%

Как указывается, около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

Продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены в более чем в 125 млрд грн и это на 18% больше, чем в предыдущем году. Такие данные приводят в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В то же время указывается, что около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки TOYOTA – 18,3 млрд грн. Второй результат у BMW – 16 млрд грн. На третьем месте MERCEDES-BENZ – 9,7 млрд грн. На модели VOLKSWAGEN украинцы потратили 9,2 млрд грн – четвертое место. А замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT – 6,4 млрд грн.

В ТОП-10 марок новых авто также попали: AUDI, SKODA, LEXUS, LAND ROVER, PORSCHE.

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