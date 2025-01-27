В Киеве будут судить чиновницу за закупку некачественной дорожной соли на 11 млн гривен

Руководительницу КП «ДЭУ Святошинского района» обвиняют в служебной халатности.

Фото: Киевская городская прокуратура

Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против чиновницы коммунального предприятия, которая подозревается в служебной халатности, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 11 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ноябре 2023 года КП «ДЭУ Святошинского района» заключило договор с частной организацией на поставку дорожной соли. Однако проведенные исследования показали, что поставленная продукция не соответствует требованиям ДСТУ и не относится к высшему сорту. Поэтому ее нельзя использовать для зимнего содержания дорог.

По данным следствия, руководитель отдела правовой работы и закупок коммунального предприятия, которая разрабатывала и утверждала тендерную документацию, не учла государственные стандарты для дорожной соли. Это повлекло закупку некачественной продукции, нанеся значительный ущерб городскому бюджету.

Чиновницу обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло тяжкие последствия государственным интересам, по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

За это преступление обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности.

Дело будет рассматривать суд.

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