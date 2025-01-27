У Києві судитимуть посадовицю за закупівлю неякісної дорожньої солі на 11 млн гривень

Керівницю КП «ШЕУ Святошинського району» звинувачують у службовій недбалості.

Фото: Київська міська прокуратура

Святошинська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти посадовиці комунального підприємства, яка підозрюється у службовій недбалості, що призвела до збитків державного бюджету на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У листопаді 2023 року КП «ШЕУ Святошинського району» уклало договір із приватною організацією на постачання дорожньої солі. Однак проведені дослідження виявили, що поставлена продукція не відповідає вимогам ДСТУ і не належить до вищого ґатунку. Через це її не можна використовувати для зимового утримання доріг.

За даними слідства, керівниця відділу правової роботи та закупівель комунального підприємства, яка розробляла та затверджувала тендерну документацію, не врахувала державні стандарти для дорожньої солі. Це спричинило закупівлю неякісної продукції, завдавши значних збитків міському бюджету.

Посадовицю обвинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

За цей злочин обвинуваченій загрожує до 5 років позбавлення волі, штраф та позбавлення права обіймати певні посади.

Справу розглядатиме суд.

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