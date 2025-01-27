Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть посадовицю за закупівлю неякісної дорожньої солі на 11 млн гривень

21:16, 27 січня 2025
Керівницю КП «ШЕУ Святошинського району» звинувачують у службовій недбалості.
У Києві судитимуть посадовицю за закупівлю неякісної дорожньої солі на 11 млн гривень
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Святошинська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти посадовиці комунального підприємства, яка підозрюється у службовій недбалості, що призвела до збитків державного бюджету на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У листопаді 2023 року КП «ШЕУ Святошинського району» уклало договір із приватною організацією на постачання дорожньої солі. Однак проведені дослідження виявили, що поставлена продукція не відповідає вимогам ДСТУ і не належить до вищого ґатунку. Через це її не можна використовувати для зимового утримання доріг.

За даними слідства, керівниця відділу правової роботи та закупівель комунального підприємства, яка розробляла та затверджувала тендерну документацію, не врахувала державні стандарти для дорожньої солі. Це спричинило закупівлю неякісної продукції, завдавши значних збитків міському бюджету.

Посадовицю обвинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

За цей злочин обвинуваченій загрожує до 5 років позбавлення волі, штраф та позбавлення права обіймати певні посади.

Справу розглядатиме суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову

Відбулися вибори нового очільника Вищої ради правосуддя – жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Вища рада правосуддя обирає нового голову — текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області