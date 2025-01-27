Українці витратили понад 125 млрд гривень на нові легковики, перевищивши минулорічну суму на 18%

Як вказується, близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Продажі нових легковиків в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн і це на 18% більше, ніж у попередньому році. Такі дані наводять в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Водночас вказується, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки TOYOTA– 18,3 млрд грн. Другий результат у BMW – 16 млрд грн. На третьому місці MERCEDES-BENZ – 9,7 млрд грн. На моделі VOLKSWAGEN українці витратили 9,2 млрд грн – четверте місце. А замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT – 6,4 млрд грн.

У ТОП-10 марок нових авто також потрапили: AUDI, SKODA, LEXUS, LAND ROVER, PORSCHE.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.