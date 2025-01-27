«Чорна скринька» припинила запис за 4 хвилини до авіатрощі у Південній Кореї

«Чорна скринька» літака Jeju Air перестала записувати дані за 2 км до злітно-посадкової смуги аеропорту Муан.

Фото з відкритих джерел

«Чорна скринька» літака авіакомпанії Jeju Air, який зазнав аварії в міжнародному аеропорту «Муан» у Південній Кореї, перестала фіксувати дані за кілька хвилин до інциденту. Про це йдеться у попередньому звіті, оприлюдненому слідчим комітетом Міністерства транспорту Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

За даними слідчих, бортовий самописець (FDR) і речовий самописець (CVR), які входять до складу «чорної скриньки», припинили запис о 08:58 за місцевим часом 29 грудня. Це сталося за 4 хвилини і 7 секунд до зіткнення літака з локалайзером поблизу злітно-посадкової смуги.

На цей момент точний час зіткнення літака з птахами, які могли стати причиною аварії, а також кількість птахів залишаються невстановленими. Аналіз даних самописців може тривати кілька місяців.

Цей звіт є першим у рамках розслідування аварії, яке триватиме під егідою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Документ також буде передано авіаційній владі США, Франції та Таїланду.

Відповідно до правил ICAO, попередній звіт повинен бути підготовлений протягом 30 днів після авіакатастрофи, а остаточний – бажано оприлюднити протягом 12 місяців.

Як відомо, у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту. Згодом виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан. Авіакатастрофа сталася 29 грудня, коли літак авіакомпанії Jeju Air під час посадки в аеропорту «Муан» зазнав пошкоджень.

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