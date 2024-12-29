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У Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи

15:51, 29 грудня 2024
Тільки двоє осіб, які були на борту, вижили внаслідок авіакатастрофи.
У Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи
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Як відомо, у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

Згодом у Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан. Про це повідомило агентство Yonhap.

Зазначається, що тільки двоє осіб, які були на борту, вижили внаслідок авіакатастрофи.

Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.

Також у Міністерстві транспорту Південної Кореї повідомили, що на борту літака перебувало двоє громадян Таїланду, решта пасажирів були південнокорейцями.

Аварія з пасажирським літаком Jeju Air стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї.

Крім того, у Канаді після посадки загорівся пасажирський літак.

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Південна Корея

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