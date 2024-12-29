В Україні оновили правила для призначення субсидій

Раніше будь-яка одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень автоматично скасовував право на отримання субсидії.

Щоб підтримати українців, Міністерство соціальної політики розробило низку змін до законодавства на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, які погодив Уряд.

Зокрема:

на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься;

граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено з 50 до 100 тис. грн;

при цьому, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, – її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки НЕ буде враховуватись при призначенні субсидії.

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