У поліції Києва нагадали без чого не можна сідати за кермо водію, бо інакше – штраф

Який штраф отримає водій, який сів за кермо без документів.

У Патрульній поліції Києва нагадали, без чого не можна сідати за кермо водію, бо інакше може загрожувати штраф.

Так, кожен водій повинен обов’язково взяти з собою, коли вирушає в поїздку:

посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

чинний страховий поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Для водіїв, які ігнорують ці правила, передбачена відповідальність за відповідною частиною ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП:

Керування водієм, який не має з собою або не пред'явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування — тягне за собою штраф у розмірі 425 гривень.

Керування особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом — штраф у розмірі 3 400 гривень.

Керування транспортним засобом водієм, стосовно якого встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами — тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування — штраф 20 400 гривень.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою – четвертою — штраф 40 800 гривень.

Всі ці документи також доступні у мобільному застосунку Дія.

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