В полиции Киева напомнили без чего нельзя садиться за руль водителю, иначе – штраф

Какой штраф получит водитель, севший за руль без документов.

В Патрульной полиции Киева напомнили, без чего нельзя садиться за руль водителю, иначе может грозить штраф.

Так, каждый водитель должен обязательно взять с собой, когда отправляется в поездку:

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории;

- регистрационный документ на транспортное средство;

– действующий страховой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Для водителей, игнорирующих эти правила, предусмотрена ответственность по соответствующей части ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП:

- Управление водителем, который не имеет с собой или не предъявил для проверки водительского удостоверения соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования – влечет за собой штраф в размере 425 гривен.

- Управление лицом, который не имеет права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему право управления таким транспортным средством – штраф в размере 3 400 гривен.

- Управление транспортным средством водителем, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

- Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления – штраф 20 400 гривен.

- Повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частями второй – четвертой – штраф 40 800 гривен.

Все эти документы также доступны в мобильном приложении Дія.

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