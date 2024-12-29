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Без существенных осадков, а днем ​​до 5 градусов тепла – какая погода ждет украинцев 30 декабря

23:01, 29 декабря 2024
В понедельник в Украине прогреется до 5 градусов тепла.
Без существенных осадков, а днем ​​до 5 градусов тепла – какая погода ждет украинцев 30 декабря
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В Украине в понедельник, 30 декабря, ожидается облачная погода без существенных осадков. В западных и Винницкой областях ночью и утром туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 декабря ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°.

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