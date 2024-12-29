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Без істотних опадів, а вдень до 5 градусів тепла – яка погода чекає українців 30 грудня

23:01, 29 грудня 2024
У понеділок в Україні прогріється до 5 градусів тепла.
Без істотних опадів, а вдень до 5 градусів тепла – яка погода чекає українців 30 грудня
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В Україні у понеділок, 30 грудня, очікується хмарна погода, без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 грудня вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

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