Без істотних опадів, а вдень до 5 градусів тепла – яка погода чекає українців 30 грудня

У понеділок в Україні прогріється до 5 градусів тепла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у понеділок, 30 грудня, очікується хмарна погода, без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 грудня вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.