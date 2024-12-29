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В Украине обновили правила для назначения субсидий

22:00, 29 декабря 2024
Ранее любая одноразовая покупка на сумму свыше 50 тысяч гривен автоматически отменяла право на получение субсидии.
В Украине обновили правила для назначения субсидий
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Чтобы поддержать украинцев, Министерство социальной политики разработало ряд изменений в законодательство во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые согласовало Правительство.

В частности:

  • на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться;
  • предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии, увеличен с 50 до 100 тыс. грн;
  • при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, – ее приобретение стоимостью до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту на приобретение такой установки НЕ будет учитываться при назначении субсидии.

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ПФУ субсидия

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