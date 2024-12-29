Только двое находившихся на борту выжили в результате авиакатастрофы.

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Как известно, в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человеком на борту.

Позже в Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что только двое находившихся на борту выжили в результате авиакатастрофы.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Также в Министерстве транспорта Южной Кореи сообщили, что на борту самолета находились двое граждан Таиланда, остальные пассажиры были южнокорейцами.

Авария с пассажирским самолетом Jeju Air стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее.

Кроме того, в Канаде после посадки загорелся пассажирский самолет.

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