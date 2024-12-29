Практика судов
  1. В мире

В Канаде после посадки загорелся пассажирский самолет

10:26, 29 декабря 2024
Очередная авария с самолетом произошла на этот раз в Канаде.
В Канаде после посадки загорелся пассажирский самолет
Источник фото: Nikki Valentine / CBC News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У пассажирского самолета авиакомпании Air Canada, прибывшего в международный аэропорт Галифакса из города Сент-Джонс, возникли проблемы при посадке, в результате чего воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и частично загорелось. Об этом сообщает CBC News.

Пассажирка Никки Валентайн рассказала, что «самолет сильно трясло, и мы увидели огонь с левой стороны самолета, а в окна начал попадать дым».

В заявлении аэропорта Галифакса говорится, что инцидент произошел около 21:30 по местному времени в субботу 28 декабря с рейсом 2259 авиакомпании Air Canada, который выполняла авиакомпания PAL Airlines. Там не сообщили, сколько человек находилось на борту самолета.

Пассажиров судна эвакуировали, а затем отвели в ангар, где их осмотрели врачи.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человек на борту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

аэропорт Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Южненский на Южный, Калининский на Калиновский, Краснолуцкий на Хрустальный – какие суды в Украине будут переименованы

В Украине переименуют ряд местных судов в рамках декоммунизации – как они будут называться.

Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Депутаты предлагают создать Киберсилы ВСУ, которые смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством Президента как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду