В Канаде после посадки загорелся пассажирский самолет

Очередная авария с самолетом произошла на этот раз в Канаде.

Источник фото: Nikki Valentine / CBC News

У пассажирского самолета авиакомпании Air Canada, прибывшего в международный аэропорт Галифакса из города Сент-Джонс, возникли проблемы при посадке, в результате чего воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и частично загорелось. Об этом сообщает CBC News.

Пассажирка Никки Валентайн рассказала, что «самолет сильно трясло, и мы увидели огонь с левой стороны самолета, а в окна начал попадать дым».

В заявлении аэропорта Галифакса говорится, что инцидент произошел около 21:30 по местному времени в субботу 28 декабря с рейсом 2259 авиакомпании Air Canada, который выполняла авиакомпания PAL Airlines. Там не сообщили, сколько человек находилось на борту самолета.

Пассажиров судна эвакуировали, а затем отвели в ангар, где их осмотрели врачи.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человек на борту.

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