Укрзализныця добавила вагоны на популярные маршруты в предновогодний период – перечень поездов

Это должно обеспечить около 4 000 дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

Источник фото: УЗ

В АО «Укрзализныця» сообщили, что добавляют 52 вагона к поездам по всей стране, чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники. Так, в частности, сразу 5 вагонов добавят в состав поезда № 79/80 Львов – Киев – Днепр.

Как указывают в УЗ, дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:

№ 81/82 Киев – Ужгород,

№ 95/96 Киев – Рахов,

№ 39/40 Запорожье – Солотвино,

№ 127/128 Запорожье – Львов,

№ 121/122 Николаев – Киев и другие.

Итого это должно обеспечить около 4 000 дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

Кроме того, указывают в УЗ, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

Напомним, что Укрзализныця обновила железнодорожные билеты – что изменилось.

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