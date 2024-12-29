Укрзалізниця додала вагони на популярні маршрути у передноворічний період – перелік поїздів

Це має забезпечити близько 4 000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Джерело фото: УЗ

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що додають 52 вагони до поїздів по всій країні, щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята. Так, зокрема, одразу 5 вагонів додадуть до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.

Як вказують в УЗ, додаткові вагони також додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ – Ужгород,

№ 95/96 Київ – Рахів,

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино,

№ 127/128 Запоріжжя – Львів,

№ 121/122 Миколаїв – Київ та інших.

Разом це має забезпечити близько 4 000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, вказують в УЗ, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Нагадамо, що Укрзалізниця оновила залізничні квитки – що змінилося.

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