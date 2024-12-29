Практика судів
  1. У світі

У Канаді після посадки загорівся пасажирський літак

10:26, 29 грудня 2024
Чергова аварія з літаком сталася на цей раз в Канаді.
У Канаді після посадки загорівся пасажирський літак
Джерело фото: Nikki Valentine / CBC News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пасажирського літака авіакомпанії Air Canada, що прибув до міжнародного аеропорту Галіфакса із міста Сент-Джонс, виникли проблеми при посадці, унаслідок чого повітряне судно зійшло зі злітно-посадкової смуги і частково загорілося. Про це повідомляє CBC News.

Пасажирка Ніккі Валентайн розповіла, що «літак сильно трусило, і ми побачили вогонь з лівого боку літака, а у вікна почав потрапляти дим».

У заяві аеропорту Галіфакса йдеться, що інцидент стався близько 21:30 за місцевим часом у суботу 28 грудня із рейсом 2259 авіакомпанії Air Canada, який виконувала авіакомпанія PAL Airlines. Там не повідомили, скільки людей перебувало на борту літака.

Пасажирів судна евакуювали, а потім відвели в ангар, де їх оглянули лікарі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо, що У Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

аеропорт Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.

Южненський на Південнівський, Калінінський на Калинівський, Краснолуцький на Хрустальний – які суди в Україні будуть перейменовані

В Україні перейменують низку місцевих судів в рамках декомунізації – як вони будуть називатися.

Депутати пропонують законопроект для запобігання кадрового колапсу в судовій системі

Як констатують народні депутати, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться, тому є необхідність врегулювати питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення.

Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду