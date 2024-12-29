У Канаді після посадки загорівся пасажирський літак

Чергова аварія з літаком сталася на цей раз в Канаді.

Джерело фото: Nikki Valentine / CBC News

У пасажирського літака авіакомпанії Air Canada, що прибув до міжнародного аеропорту Галіфакса із міста Сент-Джонс, виникли проблеми при посадці, унаслідок чого повітряне судно зійшло зі злітно-посадкової смуги і частково загорілося. Про це повідомляє CBC News.

Пасажирка Ніккі Валентайн розповіла, що «літак сильно трусило, і ми побачили вогонь з лівого боку літака, а у вікна почав потрапляти дим».

У заяві аеропорту Галіфакса йдеться, що інцидент стався близько 21:30 за місцевим часом у суботу 28 грудня із рейсом 2259 авіакомпанії Air Canada, який виконувала авіакомпанія PAL Airlines. Там не повідомили, скільки людей перебувало на борту літака.

Пасажирів судна евакуювали, а потім відвели в ангар, де їх оглянули лікарі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо, що У Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

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