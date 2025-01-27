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Жінка, якій ампутували частину ноги після наїзду поїзда, відсудила 150 тисяч гривень в Укрзалізниці

12:26, 27 січня 2025
Жінка переходила колії у навушниках та не реагувала на звукові сигнали машиніста, що призвело до наїзду поїзда.
Жінка, якій ампутували частину ноги після наїзду поїзда, відсудила 150 тисяч гривень в Укрзалізниці
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Суд на Львівщині зобов’язав Укрзалізницю виплатити 150 тисяч гривень компенсації жінці, якій ампутували частину ноги після наїзду поїзда. Рішення у справі № 452/3945/24 оприлюднив Самбірський міськрайонний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що випадок трапився у березні 2020 року на нерегульованому службовому пішохідному переході на залізничних коліях у Самборі.

Жінка переходила колії у навушниках та не реагувала на звукові сигнали машиніста, що призвело до наїзду поїзда. Унаслідок цього вона отримала травму — травматична ампутація третини правої гомілки.

За фактом ДТП поліція порушувала кримінальну справу, але згодом закрила її, встановивши, що працівники залізниці не винні у цій аварії.

Постраждала звернулась до суду, щоб отримати від Укрзалізниці 250 тисяч гривень компенсації за каліцтво. Однак представник УЗ заперечував проти задоволення позову, вважаючи, що наїзд потяга трапився через те, що жінка нехтувала особистою безпекою та сама винна у ДТП.

Суд наголосив, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому потерпіла має право на відшкодування моральної компенсації, якщо УЗ не доведе, що вона свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники перевізника не надали.

«Відсутність вини водія транспортного засобу та закриття кримінального провадження відносно нього не звільняє від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, тобто особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини)», – вказано у рішенні суду.

Суд частково задовольнив позов потерпілої та зобов’язав залізницю виплатити їй 150 тисяч гривень компенсації. Рішення ще можна оскаржити.

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