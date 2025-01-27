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На Дніпропетровщині затримали офіцера, який викрав прилади нічного бачення на 4 млн гривень

20:40, 27 січня 2025
Заступник командира військової частини відповідав за логістику у частині і вказав в документації, що прилади були втрачені.
На Дніпропетровщині затримали офіцера, який викрав прилади нічного бачення на 4 млн гривень
Фото: ДБР
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У Дніпропетровській області викрили заступника командира однієї з військових частин і, який викрав 24 прилади нічного бачення, вартість яких оцінюється у майже 4 мільйони гривень. Про це повідомили в ДБР.

Затриманий відповідав за логістику у частині. У службових документах він вказав, що прилади були втрачені в бойових умовах. Натомість дороговартісне обладнання було заховане за його наказом у купі сміття на одному зі складів.

Під час обшуків у приміщеннях військової частини та за місцем проживання підозрюваного були вилучені речові докази його протиправної діяльності.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7,7 млн гривень.

Йому інкримінують злочин, передбачений статтею, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

ДБР також ініціювало проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна у частині. Перевіряється можлива причетність до злочину інших військовослужбовців, зокрема командування частини.

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ЗСУ військові Дніпро ДБР

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