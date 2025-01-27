Біткойн опустився нижче $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти

Другий за рейтингом токен ефір в один момент втратив більше ніж 8%.

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Біткойн впал більш ніж на 6,5% до рівня нижче 98 000 доларів 27 січня вранці в Європі, перш ніж трохи зрости. Водночас менші токени, такі як Solana і XRP, які зросли після перемоги Дональда Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь, приблизно на 11% та 14% відповідно. Другий за рейтингом токен ефір в один момент втратив більше ніж 8%. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння відбулося після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Bloomberg зазначає, що указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів – те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

Ринок цифрових активів сприйняв цей указ 24 січня з великим ентузіазмом, спочатку продемонструвавши скромне зростання.

Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.

Станом на 7:54 ранку в Лондоні 27 січня біткойн коштував 99 227 доларів.

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