Практика судів
  1. У світі

Біткойн опустився нижче $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти

11:14, 27 січня 2025
Другий за рейтингом токен ефір в один момент втратив більше ніж 8%.
Біткойн опустився нижче $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткойн впал більш ніж на 6,5% до рівня нижче 98 000 доларів 27 січня вранці в Європі, перш ніж трохи зрости. Водночас менші токени, такі як Solana і XRP, які зросли після перемоги Дональда Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь, приблизно на 11% та 14% відповідно. Другий за рейтингом токен ефір в один момент втратив більше ніж 8%. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння відбулося після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Bloomberg зазначає, що указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів – те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

Ринок цифрових активів сприйняв цей указ 24 січня з великим ентузіазмом, спочатку продемонструвавши скромне зростання.

Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.

Станом на 7:54 ранку в Лондоні 27 січня біткойн коштував 99 227 доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про посилення гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроектом, серед іншого, конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна, встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту, розширюються повноваження адвокатів.

Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.

Ігор Самсін закликав не допустити завідомо безпідставного переслідування судді Анатолія Івченка за винесення судового рішення

Суддя ВСУ у відставці, екс-голова ВККС, д.ю.н., професор Ігор Самсін: Конституційний Суд неодноразово вказував на недопустимість оцінки з боку прокурора та органу досудового розслідування законності судових рішень.

Формальні процедурні порушення Мін'юсту та принцип пропорційності: ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав

Поняття вини особи у публічно-правових відносинах не є вирішальним для оцінки правомірності рішення суб’єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності – Верховний Суд.

Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

«Судово-юридична газета» підсумовує результати опитування читачів стосовно того, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області