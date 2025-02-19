Пора ликвидировать практики незаконного определения подследственности и «вечных» арестов, парализующих бизнес на годы — Верховную Раду призывают принять изменения в УПК

19 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект №12439, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью усиления гарантий защиты бизнеса во время уголовных производств.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде 24 января был зарегистрирован этот законопроект 12439, которым, в частности, предлагается ввести нормы о сроке действия постановления об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время судебного процесса. ареста.
Ведущие бизнес-объединения Украины призвали народных депутатов и Комитет поддержать этот законопроект 12439. К совместному заявлению присоединились Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Манифест-42, Торгово-промышленная палата Украины (Украинский CCI), Украинский союз работодателей Украины, Diia.City United, Board.
«Изменения, вносимые законопроектом, предусматривают:
1. Прекращение практики незаконного определения подследственности.
На сегодняшний день отсутствие четких процессуальных барьеров позволяет правоохранительным органам злоупотреблять правом на расследование экономических преступлений, используя его как механизм давления на бизнес. Законопроект устанавливает четкие правила обжалования незаконного определения подследственности. Сегодня нередко так называемые экономические преступления расследуются Национальной полицией, СБУ или ДГР, хотя подобные дела должны быть исключительной компетенцией Бюро экономической безопасности Украины.
Почему это важно?
Законопроект №12439 предусматривает механизм обжалования неправильно определенной подследственности, что позволит остановить практику расследований неуполномоченными органами и защитит бизнес от безосновательных уголовных производств.
2. Ликвидация практики «вечных» арестов.
Неопределенные сроки арестов и блокирование счетов без реальных доказательств преступления фактически парализуют бизнес в годы, что лишает экономику страны налоговых поступлений.
Законопроект предусматривает:
Что это значит на практике?
3. Расширение прав защиты в уголовном процессе.
Законопроект предусматривает существенное усиление процессуальных гарантий для бизнеса в ходе досудебного расследования:
4. Значение для экономики Украины.
Принятие этого законопроекта имеет стратегическое значение для всей бизнес-среды и экономики Украины, которая уже находится под беспрецедентным давлением из-за войны и внешних вызовов. Он содержит действенные механизмы защиты предпринимательства и направлен на устранение системных проблем, долгое время негативно влияющих на бизнес-климат, создавая предпосылки для административного давления.
В то же время внутренние препятствия, в том числе неправомерные уголовные преследования, блокирование счетов и аресты имущества, остаются серьезным вызовом экономической стабильности. Без эффективной защиты бизнеса, никакие экономические инициативы не смогут реализовать свой потенциал.
Украинский бизнес призывает рассматривать законопроект №12439 как ключевой инструмент стабилизации экономики и защиты предпринимательства. Его принятие обеспечит реальную правовую защиту бизнеса и будет способствовать возобновлению доверия к правоохранительной системе.
Мы призываем Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народных депутатов и Кабинет Министров Украины поддержать законопроект и обеспечить его первоочередное принятие без промедления», - говорится в совместном заявлении.
Автор: Наталя Мамченко
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