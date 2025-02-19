Пора ликвидировать практики незаконного определения подследственности и «вечных» арестов, парализующих бизнес на годы — Верховную Раду призывают принять изменения в УПК

Неопределенные сроки арестов и блокирование счетов без реальных доказательств парализуют бизнес на годы, что лишает экономику страны налоговых поступлений – ведущие бизнес-объединения призвали народных депутатов поддержать законопроект №12439.

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19 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект №12439, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью усиления гарантий защиты бизнеса во время уголовных производств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде 24 января был зарегистрирован этот законопроект 12439, которым, в частности, предлагается ввести нормы о сроке действия постановления об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время судебного процесса. ареста.

Ведущие бизнес-объединения Украины призвали народных депутатов и Комитет поддержать этот законопроект 12439. К совместному заявлению присоединились Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Манифест-42, Торгово-промышленная палата Украины (Украинский CCI), Украинский союз работодателей Украины, Diia.City United, Board.

«Изменения, вносимые законопроектом, предусматривают:

1. Прекращение практики незаконного определения подследственности.

На сегодняшний день отсутствие четких процессуальных барьеров позволяет правоохранительным органам злоупотреблять правом на расследование экономических преступлений, используя его как механизм давления на бизнес. Законопроект устанавливает четкие правила обжалования незаконного определения подследственности. Сегодня нередко так называемые экономические преступления расследуются Национальной полицией, СБУ или ДГР, хотя подобные дела должны быть исключительной компетенцией Бюро экономической безопасности Украины.

Почему это важно?

Расследование вне определенной подследственности делает доказательства недопустимыми.

Бизнес вынужден годами бороться в судах, доказывая незаконность следственных действий, что истощает предпринимателей и препятствует их деятельности.

Установление прозрачных правил подследственности устранит механизм давления и выборочного преследования бизнеса разными правоохранительными органами.

Законопроект №12439 предусматривает механизм обжалования неправильно определенной подследственности, что позволит остановить практику расследований неуполномоченными органами и защитит бизнес от безосновательных уголовных производств.

2. Ликвидация практики «вечных» арестов.

Неопределенные сроки арестов и блокирование счетов без реальных доказательств преступления фактически парализуют бизнес в годы, что лишает экономику страны налоговых поступлений.

Законопроект предусматривает:

Ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, с возможностью продления только в исключительных случаях.

Расширение возможностей обжалования ареста, что позволит бизнесу эффективно защищать свои права.

Четкий срок возврата имущества после отмены ареста – 30 дней, что делает невозможным бюрократические манипуляции и затягивание процесса возврата активов.

Что это значит на практике?

Бизнес больше не будет заблокирован месяцами или годами из-за арестов, которые часто использовались не как механизм следствия, а как инструмент давления и уничтожения компаний.

Украинские предприниматели получат уверенность в стабильности своей работы, что будет стимулировать инвестиции, создание рабочих мест и экономическое развитие.

Возможность видеозаписи во время обысков, что делает невозможным подбрасывание доказательств и другие злоупотребления.

Доступ к материалам досудебного расследования и сбор доказательств через временный доступ к документам, что усиливает способность бизнеса защищать себя в суде.

3. Расширение прав защиты в уголовном процессе.

Законопроект предусматривает существенное усиление процессуальных гарантий для бизнеса в ходе досудебного расследования:

Расширение прав на апелляционное обжалование незаконных действий правоохранителей.

Закрепление права на видеофиксацию обысков, что минимизирует возможность злоупотреблений.

Усиление возможностей сбора доказательств стороной защиты через временный доступ к документам и ознакомление с материалами дела.

4. Значение для экономики Украины.

Принятие этого законопроекта имеет стратегическое значение для всей бизнес-среды и экономики Украины, которая уже находится под беспрецедентным давлением из-за войны и внешних вызовов. Он содержит действенные механизмы защиты предпринимательства и направлен на устранение системных проблем, долгое время негативно влияющих на бизнес-климат, создавая предпосылки для административного давления.

В то же время внутренние препятствия, в том числе неправомерные уголовные преследования, блокирование счетов и аресты имущества, остаются серьезным вызовом экономической стабильности. Без эффективной защиты бизнеса, никакие экономические инициативы не смогут реализовать свой потенциал.

Украинский бизнес призывает рассматривать законопроект №12439 как ключевой инструмент стабилизации экономики и защиты предпринимательства. Его принятие обеспечит реальную правовую защиту бизнеса и будет способствовать возобновлению доверия к правоохранительной системе.

Мы призываем Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народных депутатов и Кабинет Министров Украины поддержать законопроект и обеспечить его первоочередное принятие без промедления», - говорится в совместном заявлении.

Автор: Наталя Мамченко

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