Возмещение имущественного ущерба потерпевшим по уголовным делам — что нужно знать

Компенсирует ущерб тот, кто его нанес.

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Человек, которому уголовным правонарушением причинен имущественный ущерб, имеет право на его возмещение. Координационный центр по оказанию безвозмездной правовой помощи рассказал об особенностях возмещения имущественного ущерба потерпевшим по уголовным делам.

Для этого нужно предъявить гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому или к физическому или юридическому лицу, которое по закону несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние до начала судебного разбирательства.

Компенсирует ущерб тот, кто его нанес.

Сделать это можно:

добровольно: возместить ущерб на любой стадии уголовного производства

по судебному решению по результатам рассмотрения гражданского иска в уголовном производстве.

Что возмещается

Возмещаются реальные убытки. Для обращения в суд нужно иметь доказательства, подтверждающие, что ущерб действительно есть и их размер.

Важно предоставить как можно больше доказательств нанесения имущественного вреда, ведь суд может отказать в удовлетворении иска, если надлежащих доказательств будет недостаточно.

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