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Відшкодування майнових збитків потерпілим у кримінальних справах — що слід знати

15:58, 19 лютого 2025
Компенсує шкоду той, хто її завдав.
Відшкодування майнових збитків потерпілим у кримінальних справах — що слід знати
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Людина, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право на її відшкодування. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги розповів про особливості відшкодування майнових збитків потерпілим у кримінальних справах.

Для цього потрібно пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до початку судового розгляду.

Компенсує шкоду той, хто її завдав.

Зробити це можна:

  • добровільно: відшкодувати збитки на будь-якій стадії кримінального провадження
  • за судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Що відшкодовується

Відшкодовуються реальні збитки. Для звернення до суду потрібно мати докази, що підтверджують те, що збитки дійсно є та їхній розмір.

Важливо надати якомога більше доказів завдання майнової шкоди, адже суд може відмовити у задоволенні позову, якщо належних доказів буде недостатньо.

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