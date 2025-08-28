Практика судов
Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

08:15, 28 августа 2025
В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект 12439 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

На данный момент финальная редакция законопроекта не опубликована. Напомним, что в первом чтении его приняли в феврале 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом, в частности, предлагается ввести нормы о сроке действия постановления об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок на возврат имущества после отмены ареста.

Ведущие бизнес-объединения ранее призвали народных депутатов поддержать этот законопроект, поскольку он направлен на прекращение практики незаконного определения подследственности и устанавливает четкие правила обжалования незаконного определения подследственности. Как отметил бизнес в совместном заявлении, сегодня нередко так называемые экономические преступления расследуются Национальной полицией или СБУ, хотя подобные дела должны быть исключительной компетенцией Бюро экономической безопасности.

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами с возможностью продления только в исключительных случаях; расширение возможностей обжалования ареста, что позволит бизнесу эффективно защищать свои права; четкий срок возврата имущества после отмены ареста — 30 дней, что сделает невозможными бюрократические манипуляции и затягивание процесса возврата активов; возможность осуществления видеозаписи во время обысков, что исключает подбрасывание доказательств и другие злоупотребления; доступ к материалам досудебного расследования и сбор доказательств через временный доступ к документам, что усиливает способность бизнеса защищать себя в суде и прочее.

Автор: Наталя Мамченко

