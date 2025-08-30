Трамп розглядає призупинку дипломатичних зусиль щодо України, поки сторони не почнуть виявляти більшу гнучкість, — Axios

Білий дім розчарований позицією європейських лідерів і відсутністю прогресу в переговорах.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість тимчасового припинення дипломатичних зусиль для врегулювання війни в Україні, доки Росія та Україна не продемонструють більшої готовності до компромісу. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією Axios, високопосадовці адміністрації Трампа висловлюють розчарування діями деяких європейських лідерів, які, на їхню думку, публічно підтримують ініціативи президента щодо припинення війни, але за лаштунками перешкоджають досягненню домовленостей, укладених після саміту на Алясці. Білий дім звернувся до Міністерства фінансів США з проханням розробити перелік санкцій, які Євросоюз міг би запровадити проти Росії.

Зокрема, США закликають Європу повністю припинити закупівлі російських нафти та газу, а також ввести вторинні тарифи щодо Індії та Китаю, подібні до тих, які Сполучені Штати вже застосували до Індії. Водночас, за даними джерел, європейські лідери, на думку американських чиновників, підштовхують Україну до нереалістичних очікувань щодо повернення окупованих територій, що ускладнює переговори.

Після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та Путіним Трамп неодноразово наголошував, що наступним кроком має стати двосторонній саміт між ними. Однак Росія відмовилася від такої зустрічі, а Україна відкидає будь-які дискусії про територіальні поступки, доки Росія не погодиться на переговори.

Під час засідання Кабінету міністрів у вівторок Трамп висловив своє невдоволення ситуацією, назвавши дії сторін «позерством» і «нісенітницею». Посилення російських авіаударів по Києву та удари України по російських нафтопереробних заводах лише підтверджують, що мирне врегулювання залишається далеким.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт зазначила: «Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити. Президент хоче її закінчення, але лідери цих двох країн потребують її закінчення і самі повинні цього бажати». Високопосадовець Білого дому, коментуючи ситуацію для Axios, заявив, що Трамп серйозно розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль. «Ми будемо сидіти склавши руки і спостерігати. Нехай вони трохи поборються, а потім подивимося, що станеться», – сказав він.

Чиновники США також вважають, що деякі європейські лідери є головною перешкодою для прогресу, попри нещодавню дружню зустріч Трампа з ними та Зеленським. Водночас високопоставлений європейський чиновник, залучений до переговорів, висловив здивування критикою з боку США. Він заперечив звинувачення у подвійній грі та наголосив, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.