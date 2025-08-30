Практика судов
Трамп рассматривает приостановку дипломатических усилий в отношении Украины, пока стороны не начнут проявлять большую гибкость, — Axios

17:47, 30 августа 2025
Белый дом разочарован позицией европейских лидеров и отсутствием прогресса в переговорах.
Трамп рассматривает приостановку дипломатических усилий в отношении Украины, пока стороны не начнут проявлять большую гибкость, — Axios
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность временного прекращения дипломатических усилий по урегулированию войны в Украине, пока Россия и Украина не продемонстрируют большую готовность к компромиссу. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации Axios, высокопоставленные чиновники администрации Трампа выражают разочарование действиями некоторых европейских лидеров, которые, по их мнению, публично поддерживают инициативы президента по прекращению войны, но за кулисами препятствуют достижению договоренностей, заключенных после саммита на Аляске. Белый дом обратился к Министерству финансов США с просьбой разработать перечень санкций, которые Евросоюз мог бы ввести против России.

В частности, США призывают Европу полностью прекратить закупки российской нефти и газа, а также ввести вторичные тарифы в отношении Индии и Китая, подобные тем, которые Соединенные Штаты уже применили к Индии. В то же время, по данным источников, европейские лидеры, по мнению американских чиновников, подталкивают Украину к нереалистичным ожиданиям относительно возвращения оккупированных территорий, что затрудняет переговоры.

После встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным Трамп неоднократно подчеркивал, что следующим шагом должен стать двусторонний саммит между ними. Однако Россия отказалась от такой встречи, а Украина отвергает любые дискуссии о территориальных уступках, пока Россия не согласится на переговоры.

Во время заседания Кабинета министров во вторник Трамп выразил свое недовольство ситуацией, назвав действия сторон «позерством» и «бессмыслицей». Усиление российских авиаударов по Киеву и удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам только подтверждают, что мирное урегулирование остается далеким.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила: «Возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее прекратить. Президент хочет ее окончания, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее окончании и сами должны этого желать». Высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя ситуацию для Axios, заявил, что Трамп серьезно рассматривает возможность приостановки дипломатических усилий. «Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Чиновники США также считают, что некоторые европейские лидеры являются главным препятствием для прогресса, несмотря на недавнюю дружескую встречу Трампа с ними и Зеленским. В то же время высокопоставленный европейский чиновник, привлеченный к переговорам, выразил удивление критикой со стороны США. Он опроверг обвинения в двойной игре и подчеркнул, что европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.

США россия Украина Дональд Трамп переговоры

