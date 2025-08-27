Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Застосування до особи кайданків під час проведення обшуку є правомірним, якщо таке обмеження в пересуванні здійснено не з метою отримання доказів, а для забезпечення безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкод при проведенні обшуку, особливо тоді, коли особа має спеціальну підготовку та може чинити фізичний опір. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 24 липня 2025 року по справі №183/7067/22.

Позиція Верховного Суду

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 309; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 110 КК. У касаційній скарзі захисник вказував на недопустимість протоколу обшуку внаслідок того, що до підзахисного були застосовані кайданки під час цієї слідчої дії.

ККС ВС вказав, що відповідно до ст. 87 КПК недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, зокрема, внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження. Порушення прав та свобод людини саме по собі є незаконними, однак недопустимим є доказ отриманий саме із застосуванням таких порушень.

Отже, застосування кайданок для отримання від особи таким чином певних доказів є неприпустимим.

Проте, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що таке обмеження в пересуванні було здійснено не з метою зібрання доказів, а, як правильно зазначив суд першої інстанції, з метою запобігти обвинуваченому вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку, оскільки він є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Наявність вилучених предметів та факт їх зберігання жодного разу стороною захисту не оспорювався.

Втім, Верховний Суд врешті скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

