Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

14:28, 27 августа 2025
Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.
Применение наручников к лицу во время обыска является правомерным, если такое ограничение в передвижении осуществлено не с целью получения доказательств, а для обеспечения безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий при проведении обыска, особенно если лицо имеет специальную подготовку и может оказывать физическое сопротивление. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 24 июля 2025 года по делу №183/7067/22.

Позиция Верховного Суда

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по части 1 статьи 263, части 3 статьи 309, части 2 статьи 114-2, части 1 статьи 110 УК. В кассационной жалобе защитник указывал на недопустимость протокола обыска из-за того, что к подзащитному были применены наручники во время этого следственного действия.

КУС Верховного Суда указал, что в соответствии со статьей 87 УПК недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, в частности, в результате пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Нарушения прав и свобод человека сами по себе являются незаконными, однако недопустимым является доказательство, полученное именно с применением таких нарушений.

Следовательно, применение наручников для получения таким образом от лица определенных доказательств является недопустимым.

Однако из материалов уголовного производства видно, что такое ограничение в передвижении было осуществлено не с целью сбора доказательств, а, как правильно указал суд первой инстанции, с целью не допустить совершения обвиняемым каких-либо действий, мешающих проведению обыска, поскольку он является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Наличие изъятых предметов и факт их хранения ни разу не оспаривались стороной защиты.

Тем не менее, Верховный Суд в итоге отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

