Практика судів
  1. У світі

Канцлер Німеччини Мерц допустив повернення обов’язкового військового призову чоловіків та жінок

18:41, 30 серпня 2025
Обов’язковий призов у Німеччині повернеться, якщо добровільна служба не спрацює – Мерц.
Канцлер Німеччини Мерц допустив повернення обов’язкового військового призову чоловіків та жінок
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна може повернутися до обов’язкового загального військового призову, якщо нинішня модель добровільної служби не забезпечить достатньої кількості новобранців. Про це повідомило видання Spiegel.

За словами Мерца, у разі провалу добровільної системи призову Німеччина може запровадити обов’язкову військову службу, яка стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. Однак це вимагатиме значних змін у законодавстві, оскільки чинна конституція Німеччини не передбачає призов жінок до армії.

Канцлер також висловив думку, що рішення про скасування обов’язкового військового призову в 2011 році було помилковим. На його переконання, це послабило обороноздатність країни, і нині Німеччина змушена переглядати підходи до комплектування збройних сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина військові мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштабу доведеться погоджувати такі масові заходи у Києві, як проведення кінозйомок – які питання виникли до урядового доручення

Чинний порядок проведення недержавних масових заходів у Києві відносить до масових заходів кіно- та відеозйомку, але не поширюється на мирні зібрання, а стаття 8 закону про правовий режим воєнного стану, навпаки, відносить до масових заходів мирні збори, мітинги і демонстрації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області