Канцлер Німеччини Мерц допустив повернення обов’язкового військового призову чоловіків та жінок

Обов’язковий призов у Німеччині повернеться, якщо добровільна служба не спрацює – Мерц.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна може повернутися до обов’язкового загального військового призову, якщо нинішня модель добровільної служби не забезпечить достатньої кількості новобранців. Про це повідомило видання Spiegel.

За словами Мерца, у разі провалу добровільної системи призову Німеччина може запровадити обов’язкову військову службу, яка стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. Однак це вимагатиме значних змін у законодавстві, оскільки чинна конституція Німеччини не передбачає призов жінок до армії.

Канцлер також висловив думку, що рішення про скасування обов’язкового військового призову в 2011 році було помилковим. На його переконання, це послабило обороноздатність країни, і нині Німеччина змушена переглядати підходи до комплектування збройних сил.

