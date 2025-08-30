Канцлер Германии Мерц допустил возвращение обязательного военного призыва мужчин и женщин

Обязательный призыв в Германии вернется, если добровольная служба не сработает – Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна может вернуться к обязательному всеобщему военному призыву, если нынешняя модель добровольной службы не обеспечит достаточного количества новобранцев. Об этом сообщило издание Spiegel.

По словам Мерца, в случае провала добровольной системы призыва Германия может ввести обязательную военную службу, которая будет касаться как мужчин, так и женщин. Однако это потребует значительных изменений в законодательстве, поскольку действующая конституция Германии не предусматривает призыв женщин в армию.

Канцлер также высказал мнение, что решение об отмене обязательного военного призыва в 2011 году было ошибочным. По его убеждению, это ослабило обороноспособность страны, и сейчас Германия вынуждена пересматривать подходы к комплектованию вооруженных сил.

