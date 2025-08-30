Генсека Ради Європи Алена Берсе госпіталізували

Його стан стабільний, але участь у найближчих заходах залишається під питанням.

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано. Про це повідомила пресслужба Ради Європи у своєму офіційному пресрелізі.

«Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом упродовж кількох днів», – йдеться в заяві організації.

Через госпіталізацію Берсе був змушений скасувати свою участь у Бледському стратегічному форумі, про що вже повідомлено владу Словенії. У Раді Європи також зазначили, що наразі невідомо, чи зможе генеральний секретар брати участь у заходах, запланованих на наступний тиждень. «На цьому етапі його присутність на заходах, запланованих на наступний тиждень, залишається невизначеною», – додали в організації.

