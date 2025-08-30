Генсек Совета Европы Ален Берсе госпитализирован

Его состояние стабильное, но участие в ближайших мероприятиях остается под вопросом.

Фото: coe.int

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в своем официальном пресс-релизе.

«Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но в качестве меры предосторожности он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней», – говорится в заявлении организации.

Из-за госпитализации Берсе был вынужден отменить свое участие в Бледском стратегическом форуме, о чем уже сообщено властям Словении. В Совете Европы также отметили, что пока неизвестно, сможет ли генеральный секретарь участвовать в мероприятиях, запланированных на следующую неделю. «На данном этапе его присутствие на мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным», – добавили в организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.