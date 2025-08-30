Практика судов
  1. В мире

Генсек Совета Европы Ален Берсе госпитализирован

19:53, 30 августа 2025
Его состояние стабильное, но участие в ближайших мероприятиях остается под вопросом.
Генсек Совета Европы Ален Берсе госпитализирован
Фото: coe.int
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в своем официальном пресс-релизе.

«Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но в качестве меры предосторожности он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней», – говорится в заявлении организации.

Из-за госпитализации Берсе был вынужден отменить свое участие в Бледском стратегическом форуме, о чем уже сообщено властям Словении. В Совете Европы также отметили, что пока неизвестно, сможет ли генеральный секретарь участвовать в мероприятиях, запланированных на следующую неделю. «На данном этапе его присутствие на мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным», – добавили в организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Европа Совет Европы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області